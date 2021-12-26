26.12.2021 (13:00)

Зенитчики ЮВО в Волгоградской области отметили день войсковой ПВО

В зенитно-ракетном полку мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, отметили День войсковой ПВО.

В ходе торжественного мероприятия командование мотострелкового соединения и ветераны Вооруженных Сил поздравили военнослужащих, а лучшим специалистам противовоздушной обороны были вручены государственные награды, ведомственные знаки отличия, памятные грамоты и ценные подарки. За высокие показатели в боевой подготовке ряду военнослужащих были присвоены воинские звания.

«Сегодня военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск отмечают свой профессиональный праздник. В современных условиях воинские формирования войсковой ПВО предназначены для прикрытия группировок войск и объектов войскового тыла, важных объектов инфраструктуры государства, находящихся в полосе ответственности общевойскового командующего. Желаю вам и вашим семьям крепко здоровья и мирного неба над головой!», – пожелал командир соединения гвардии полковник Андрей Горобец.

Завершилось мероприятие праздничным концертом военного оркестра соединения, культурно-художественной бригады Гарнизонного Дома офицеров и городских творческих коллективов.

Справочно:

26 декабря отмечается День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). В этот день 106 лет назад в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 г. началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

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