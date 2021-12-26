26.12.2021 (12:00)

Разведчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО выполнили стрельбы в снежных условиях на полигоне Кадамовский

Около 500 разведчиков 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) отработали навыки стрельбы в зимних условиях на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Военнослужащие вели огонь из штатного оружия по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. В ходе занятий военнослужащие провели огневые тренировки со всеми видами штатного стрелкового оружия, отработали навыки армейской тактической стрельбы.

Сложные погодные условия не повлияли учебный процесс.

«Огневая подготовка является основой боевой подготовки для разведподразделений, проводится в любых погодных условиях и в любой местности», – сообщил командир роты Александр Федоров.

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