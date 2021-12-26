26.12.2021 (13:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Севастополя стал серебряным призёром Кубка Республики Крым по лёгкой атлетике

В Симферополе состоялся ежегодный розыгрыш Кубка Крыма по лёгкой атлетике (в помещении) на призы легенды крымской лёгкой атлетики, ЗТУ Тита Фёдоровича Корнева. Сильнейшие крымские спортсмены соревновались в беге на разные дистанции, эстафете, прыжковых дисциплинах и толкании ядра.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, мастер спорта по лёгкой атлетике Богдан Мазный показал второе время в беге на 2000 метров (5.37,7). Лидером гонки стал Дмитрий Захаров.

Кроме того, являясь победителем первенства России по лёгкой атлетике и серебряным призёром командного чемпионата России по лёгкой атлетике в беге 800 м, Богдан Мазный стал одним из лучших спортсменов Республики Крым по итогам 2021 года и был удостоен награды в номинации «Лучшие спортсмены, юниоры».

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