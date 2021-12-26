26.12.2021 (12:30)
Рядовой спортивной роты из Севастополя стал обладателем Кубка Ростовской области по стрельбе из лука
Накануне в Таганроге прошёл Кубок Ростовской области по стрельбе из лука среди женщин и мужчин. В соревнованиях приняли участие 52 сильнейших спортсмена из Таганрога и Ростова-на-Дону.
В стрельбе из классического лука среди мужчин победу одержал рядовой спортивной роты, г. Севастополь, Михаил Валиков. Серебряная награда досталась Игорю Григоренко из Таганрога, а «бронзу» забрал Семён Бучек из Ростова-на-Дону.
В этот день спортсмены получили награды из рук двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года, заслуженного мастера спорта России Елены Осиповой.
Новости по теме:
Метки: