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26.12.2021 (12:30)

Рядовой спортивной роты из Севастополя стал обладателем Кубка Ростовской области по стрельбе из лука

Накануне в Таганроге прошёл Кубок Ростовской области по стрельбе из лука среди женщин и мужчин. В соревнованиях приняли участие 52 сильнейших спортсмена из Таганрога и Ростова-на-Дону.

В стрельбе из классического лука среди мужчин победу одержал рядовой спортивной роты, г. Севастополь, Михаил Валиков. Серебряная награда досталась Игорю Григоренко из Таганрога, а «бронзу» забрал Семён Бучек из Ростова-на-Дону.

В этот день спортсмены получили награды из рук двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года, заслуженного мастера спорта России Елены Осиповой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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