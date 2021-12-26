Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.12.2021 (11:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призером Всероссийского турнира по фехтованию «Мастерский»

В Новосибирске завершился Всероссийский турнир по фехтованию «Мастерский». Лучшие саблисты России сошлись в поединках за чемпионский титул.  В мужском и женском личных турнирах приняли участие 165 спортсменов из Новосибирской, Омской, Московской, Пензенской и Челябинской областей и Алтайского края. Острые и зрелищные бои держали в напряжении спортсменов и судей до самой последней секунды.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Эдгар Алексанян стал серебряным призером соревнований. На первую ступень пьедестала почета поднялся новосибирец Арсений Голоскок. Третье место поделили Арсений Шелехов и Алексей Дадаев из Новосибирска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису
В Уссурийске завершился отборочный этап чемпионата по рукопашному бою среди подразделений гвардейского соединения ВДВ
В Военном институте физической культуры прошло соревнование по спортивной борьбе
Армейский биатлонист завоевал две серебряные медали на этапе Кубка мира во Франции

Метки:
ЦСКА , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false