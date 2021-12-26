26.12.2021 (11:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призером Всероссийского турнира по фехтованию «Мастерский»

В Новосибирске завершился Всероссийский турнир по фехтованию «Мастерский». Лучшие саблисты России сошлись в поединках за чемпионский титул. В мужском и женском личных турнирах приняли участие 165 спортсменов из Новосибирской, Омской, Московской, Пензенской и Челябинской областей и Алтайского края. Острые и зрелищные бои держали в напряжении спортсменов и судей до самой последней секунды.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Эдгар Алексанян стал серебряным призером соревнований. На первую ступень пьедестала почета поднялся новосибирец Арсений Голоскок. Третье место поделили Арсений Шелехов и Алексей Дадаев из Новосибирска.

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