26.12.2021 (11:00)

В Военно-исторический музей ТОФ в преддверии Нового года приглашает жителей и гостей Владивостока посетить свои уникальные экспозиции

Коллектив Военно-исторического музея Тихоокеанского флота приглашает жителей и гостей Владивостока в длительные новогодние выходные посетить фонды музея и филиала - легендарной подводной лодки «С-56».

В преддверии празднования Нового года, с 28 по 30 декабря в главном корпусе и с 28 по 31 декабря на подводной лодке «С-56», посещение музея будет осуществляется на безвозмездной основе. В остальные дни главный корпус музея, расположенный по ул. Светланская д. № 66, работает ежедневно с 10:00 до 17:00 кроме 1,7 и 10 января 2022 г. Филиал ПЛ «С-56» будет принимать посетителей ежедневно без выходных с 10:00 до 18:00.

Телефон для справок: 8 (423) 221-64-92.

Справочно:

За более чем 60-летнюю историю в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота собрана уникальная коллекция экспонатов. Это старинные награды, оружие, личные вещи знаменитых русских моряков – С.О. Макарова, В.Ф. Руднева, Г.И. Невельского, героев-тихоокеанцев, прославивших своими подвигами родной флот – Г.Н. Холостякова, Ф.С. Октябрьского, И.С. Юмашева, Н.А. Острякова, Я.И. Баляева, М.Н. Цукановой и многих других. Гордостью музейной коллекции являются боевые знамена и флаги, модели кораблей, а также собрание картин известных приморских художников: Ю. Арса, В. Рачева, А. Телешова, Н. Мазуренко, П. Куянцева, В. Шиляева, В. Санникова. В настоящее время фонды музея насчитывают более 40 тысяч единиц хранения.

Экспозиция главного корпуса музея расположена на двух этажах в 11-ти залах. Жители и гости г. Владивостока, посетив Военно-исторический музей ТОФ, могут прослушать интересные и содержательные обзорные экскурсии.

Кроме того, на Корабельной набережной у штаба Тихоокеанского флота работает уникальный музей – подводная лодка. Экипаж гвардейской Краснознаменной подводной лодки «С-56» самостоятельно в годы Великой Отечественной войны совершил переход с Тихоокеанского на Северный флот, а после её окончания вернулся в родную базу. Всего за период участия в войне подводная лодка совершила восемь боевых походов, одержала 14 побед, потопила и повредила 14 вражеских транспортов и боевых кораблей общим водоизмещением 85 000 т. Четыре неприятельских судна получили серьезные повреждения и надолго вышли из строя. Командиру «С-56» капитану 2 ранга, Григорию Щедрину присвоено звание Героя Советского Союза. Всего славному экипажу было вручено более 400 орденов и медалей.

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