26.12.2021 (10:30)

На Тихоокеанском флоте завершается поступление команд новобранцев осеннего призыва

На Тихоокеанском флоте завершается поступление молодого пополнения в рамках осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу. В соединения и воинские части флота прибыло около 98 процентов от плана поступления призыва.

Планируется, что все команды новобранцев приедут на места службы до конца текущего года. Всего на флот спланировано поступление порядка 2 тысяч новобранцев.

Несмотря на то, что все призывники проходят вакцинацию, особое внимание при перевозке и приёме новобранцев в частях уделяется мерам предупреждения заболевания новой коронавирусной инфекцией. Перевозка военнослужащих организована специально выделенными железнодорожными вагонами, самолётами военно-транспортной авиации и военным автотранспортом. Вся техника предварительно дезинфицируются специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. На весь путь следования призывники обеспечиваются медицинскими масками и другими санитарными средствами.

После прибытия в назначенные соединения и воинские части флота новобранцы проходят карантинные мероприятия. С молодым пополнением планово проводятся занятия по дисциплинам начальной военной подготовки и освоению будущих военных специальностей. По завершению курса, призывники будут приведены к Военной присяге и займут должности в предписанных подразделениях.

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