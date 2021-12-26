26.12.2021 (10:00)

Беседу по соблюдению правил дорожного движения провели военные автоинспекторы ЦВО в Кемеровской области

В Кемеровской области военные автоинспекторы Центрального военного округа провели беседу с военнослужащими на тему дорожной безопасности в зимнее время и соблюдению правил дорожного движения на дорогах общего пользования. Мероприятие поводилось совместно с сотрудниками государственной автомобильной инспекции региона.

Военные автоинспекторы довели до участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории области и города, а также об основных нарушениях, совершаемых водителями. Военнослужащим были приведены примеры самых распространенных нарушений ПДД и ответственности водителей за их допущение.

Кроме этого, особое внимание водителей было обращено на использование детских удерживающих устройств в личных автомобилях и на соблюдение скоростного режима на дорогах, прилегающих к школам и детским учреждениям.

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