26.12.2021 (09:45)

Военный комиссар Республики Тыва вручил адресные благодарности и грамоты сотрудникам комиссариатов региона

В канун 77-й годовщины со дня создания военного комиссариата в Республике Тыва военный комиссар региона вручил сотрудникам комиссариатов и военно-учетным работникам адресные благодарности и грамоты.

В ходе торжественной встречи за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей шесть военно-учетных работников были награждены благодарностью военного комиссара Тувы, и 11 сотрудников комиссариатов грамотой.

Военный комиссар республики Тыва Демир-оол Артына выразил слова благодарности всем сотрудникам военных комиссариатов региона за достигнутые показатели и результаты работы в 2021 году, и поздравил с наступающим Новым годом: «Ваша многолетняя служба неразрывно связана с укреплением боевой и мобилизационной готовности Вооружённых сил Российской Федерации, защитой интересов нашей Родины. Замечательными качествами и успешными трудами на ответственном посту вы снискали уважение коллег и земляков. Желаем вам белой дороги во всех начинаниях, добра и мира вам и вашим близким!»

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