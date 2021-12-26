26.12.2021 (09:30)

В МДЦ «Артек» открылась профильная смена для детей военнослужащих Черноморского флота

В Международном детском центре «Артек» открылась профильная 15 смена «Новогодняя сказка Артека», организованная для детей военнослужащих и гражданского персонала соединений и частей Черноморского флота.

В результате конкурсного отбора бесплатные путевки в «Артек» получили 50 детей, состоящих в общественном движении «Юнармия» и имеющих достижения в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни.

Смена продлится с 26 декабря 2021 года до 16 января 2022, её особенностью станет встреча учащимися новогодних и рождественских праздников в лучшем детском учреждении России, предназначенном для детского отдыха.

Организованный отдых детей военнослужащих и гражданского персонала Черноморского флота в «Артеке» возобновился после 2014 года. В 2021 году это уже третья смена, организованная для детей черноморцев.

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