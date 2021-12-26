26.12.2021 (09:15)

Новобранцы отдельного берегового ракетно-артиллерийского соединения ЧФ в Краснодарском крае приведены к Военной присяге

В отдельном береговом ракетно-артиллерийском соединении Черноморского флота (ЧФ), дислоцированном в Краснодарском крае, состоялось торжественное приведение к Военной присяге около 50 новобранцев текущего весеннего призыва.

Молодые матросы были призваны на военную службу в ноябре 2021 года военными комиссариатами из различных субъектов Российской Федерации.

На первом этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку - изучили уставы и обязанности военнослужащих, характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями своего соединения.

С принятием Военной присяги военнослужащих поздравили их родители и родственники, приглашённые командованием воинской части. Воинский ритуал завершился прохождением подразделений торжественным маршем и концертом военного оркестра.

В военном соединении созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. В местах проживания военнослужащих имеются помещения, оборудованные чайными и игровыми комнатами, а также спортивные уголки и библиотека.

Всего в рамках весеннего призыва 2021 года в подразделения соединения прибыли более 200 новобранцев.

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