26.12.2021 (09:00)
Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих ВВО в Республике Бурятия
Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих Восточного военного округа в Республике Бурятия.
Меню военнослужащих соединений и воинских ВВО в Бурятии в новогодние дни разнообразят различные национальные блюда, в том числе Буузы (позы), Хоторгойн (кровяная колбаса), Бухлеор (традиционный суп из баранины), Хушуур (мясные чебуреки), Эреэлжэ (печёночная колбаса).
С учетом многонациональности личного состава соединений и воинских частей, военные повара будут чередовать приготовление бурятской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски.
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