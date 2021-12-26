26.12.2021 (08:45)

Свыше тысячи военнослужащих общевойскового объединения ВВО, призванных осенью 2020 года уволены в запас

Свыше тысячи военнослужащих соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, призванных в ходе осеннего призыва 2020 года, протестированы на COVID-19 и уволены в запас.

Военнослужащие, отслужив установленные сроки службы по призыву, получили ж/д билеты для следования к месту постановки на воинский учет, индивидуальный рацион питания, средства индивидуальной защиты и антисептические средства, рассчитанные на полное время пути до места проживания.

Служебный транспорт, на котором военнослужащих доставили на железнодорожные или автомобильные вокзалы, прошел обязательную обработку специальным раствором для дезинфекции.

Также, военнослужащие, показавшие высокие результаты в ходе боевой подготовки, получили почётные грамоты и рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения.

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