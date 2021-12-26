26.12.2021 (08:30)
Более десяти подразделений армии ВВС и ПВО ВВО присвоено наименова-ние «Ударное» по итогам 2021 года
Более десяти подразделений объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа успешно сдали проверку за 2021 год на присвоение почетного наименования «Ударное», они дислоцированы в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях.
В ходе проверки военнослужащие сдали нормативы по основным дисциплинам боевой подготовки, вождению боевой техники, выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия. Помимо этого, учитывался уровень физической подготовленности личного состава.
В течение следующего года отличившиеся подразделения будут носить почетное наименование «Ударное».
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