26.12.2021 (08:15)

Первый этап конкурса «Уверенный прием» стартовал в общевойсковом объединении ВВО в Бурятии

В соединении связи Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, стартовал первый этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр.

Военнослужащие выполняют практические нормативы на современной специальной технике связи, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах.

В полевых условиях связисты отрабатывают прокладку проводных линий, развертывание защищенных каналов связи, прием и передачу по защищенным каналам большие объемы данных.

В ходе конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке аппаратных связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и антенных модулей.

Лучшие экипажи примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.

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