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25.12.2021 (19:15)

На полигоне Сосновый Бор в Бурятии десантники отработали поражение мишеней из стрелкового оружия на различных дальностях

На полигоне Сосновый бор в г. Улан-Удэ в целях проверки огневой выучки и совершенствования навыков владения штатным оружием с личным составом управления гвардейского соединения, десантно-штурмовым подразделением  и стрелковой роты (снайперов) проведены занятия по огневой подготовке.

В ходе занятий целями проведения боевых стрельб являлись обучение личного состава точности прицеливания, поражения мишеней на различных дальностях, воспитание у личного состава уверенных действиях при выполнении различных упражнений курса стрельб.

Личный состав отработал методику выбора и скрытного занятия огневой позиции, уничтожение появляющихся и движущихся целей со сменой огневой позиции, стрельбу из неудобных положений.

По условиям упражнения снайперам предстояло тремя боеприпасами уничтожить три цели, расположенных на дальности от 350 до 800 метров

На практическом занятии, десантники вели огонь из снайперской винтовки Драгунова, автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ, и гранатометов РПГ-7.

 Всего в плановом занятии по огневой подготовке было задействовано около 150 военнослужащих.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Снайперы
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