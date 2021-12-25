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25.12.2021 (18:45)

На полигоне Раевский под Новороссийском военнослужащие гвардейского горного соединения ВДВ отработали десантно-штурмовые действия подразделений при поддержке артиллерии

24 декабря с.г. на полигоне Раевский в г. Новороссийск в рамках завершающего этапа оперативного сбора руководящего состава Воздушно-десантных войск прошло комплексное тактическое учение с боевой стрельбой.

Личный состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отработал ведение огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта и вооружения подразделений ПВО (БМД-2, БМД-4М, ЗУ-23-2) при действиях в обороне и проведении десантно-штурмовых действий.

Офицерам, привлеченным на оперативный сбор были продемонстрированы действия военнослужащих при отработке различных вводных при ведении разведывательно-ударных действий артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона».

Подразделение десантников продемонстрировало тактические приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях с элементами тактической стрельбы.

На огневом городке прошел показ элементов выучки подразделений Воздушно-десантных войск и боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении, организована выставка средств десантирования и экипировки военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Всего в проведении оперативного сбора руководящего состава Воздушно-десантных войск было задействовано более 1.2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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