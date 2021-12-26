26.12.2021 (00:00)

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войсковой ПВО

Сегодня подразделения войсковой противовоздушной обороны отмечают 106-ю годовщину со дня образования.

Воинские формирования войсковой ПВО предназначены для прикрытия группировок войск и объектов войскового тыла, важных объектов инфраструктуры государства.

В течение 2021 учебного года на полигонах Капустин Яр, Ейский, Ашулук и Телемба проведено свыше 90 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями, воинскими частями и подразделениями войсковой ПВО.

В ходе учений основные усилия были сосредоточены на выполнения практических огневых задач, в ходе которых было израсходовано свыше 600 зенитных управляемых ракет, десятки тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии, а для создания мишенной обстановки – свыше 600 мишеней, имитирующих всю линейку средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

В этом году войска противовоздушной обороны традиционно приняли участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021». В ходе учений войска ПВО выполняли учебно-боевые задачи на восьми полигонах Российской Федерации и Республики Беларусь. Всего подразделениями войсковой ПВО проведено свыше 90 практических задач стрельбы по воздушным целям и отработано более 40 основных нормативов по боевой подготовке. Группировка войск ПВО Западного военного округа отражала удары средств воздушного нападения противника, при этом было израсходовано более 80 зенитных управляемых ракет и свыше 10 тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии.

По итогам проверок подразделений войсковой ПВО более 30 воинских формирования подтвердили почётное звание «ударные».

В ходе тактических занятий, которые проводятся в обстановке, максимально приближенной к реальной боевой действительности, в обязательном порядке отрабатываются вопросы противодействия БпЛА. Внедряются новые методы управления подразделениями, огневыми средствами и личным составом, совершенствуются новые способы и приемы действий соединений, воинских частей и подразделений по разведке и огневому поражению комплексов с БпЛА. В основу замысла выполнения учебно-боевых задач интегрируется опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике, как наиболее актуальный и соответствующий новым реалиям современных войн с применением беспилотников.

В войсках войсковой ПВО стоят на вооружение современные зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-МЗ», «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», радиолокационные станции «Ниобий-СВ», комплекты средств автоматизации «Поляна-Д4М1», «Барнаул-Т» и другие образцы вооружения.

Подготовка специалистов войсковой ПВО проходит в Военной академии войсковой ВПО имени маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск) и Учебных центрах боевого применения дислоцированных в г. Ейске, Оренбурге и полигоне Капустин-Яр.

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