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26.12.2021 (00:30)

В дальневосточном авиационном соединении проведена тренировка с подразделениями противодействия терроризму

В авиачастях дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке, состоялась регулярная тренировка с подразделениями по противодействию терроризму.

Подобные мероприятия боевой подготовки проводятся с отработкой практических действий при получении вводных о нападении на стратегически важные объекты и сооружения воинских частей.

Для отражения нападений выводится штатная техника, предназначенная для ликвидации последствий террористических актов. Для создания условий, приближенных к боевым, применяются средства имитации — взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Также с личным составом подразделений антитеррора проводятся постоянные тренировки с отработкой приёмов рукопашного боя и действий подразделений радиационной, химической и биологической защиты, с привлечением медицинских и пожарных команд.

Данные тренировки в воинских частях соединения дальней авиации проводятся регулярно, что позволяет личному составу оттачивать свой профессионализм и необходимое мастерство.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Антитеррор
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