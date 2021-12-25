25.12.2021 (22:30)

В филиале Военной академии МТО в Омске проведен заключительный в 2021 году День открытых дверей

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в Омске проведен День открытых дверей, завершающий цикл этих мероприятий 2021 году.

Для участия в филиал прибыло 55 школьников и учащихся колледжей, среди которых основную часть составили участники, уже побывавшие в институте на таких же мероприятиях в ноябре и декабре месяце. Для этой группы гостей была подготовлена специальная программа в виде тестовых, практических занятий, где каждый участник продемонстрировал свои личные навыки и знания, и получил индивидуальную оценку по следующим вопросам: знание действий и обязанностей члена экипажа боевой машины (БТР-82, автомобиля АСН «Тигр»), устройства автомата АК-74 и порядка его неполной разборки и сборки, снаряжения магазина патронами, подготовки радиостанций и средств проводной связи к работе и работы на них, оказания медицинской помощи при ранениях и травмах.

При подведении итогов проведенных практических занятий курсанты-руководители занятий дали личную оценку и рекомендации каждому участнику по его действиям и знаниям, показанным на занятиях. Участники, показавшие лучшую подготовку, получили от курсантов-руководителей памятные знаки и сувениры.

Остальные участники Дня открытых дверей посетили экспозиционные места, на которых познакомились с учебно-материальной базой института, условиями обучения и подготовки курсантов, с вопросами вещевого и материального обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, а также с условиями проживания и жизнедеятельности курсантов в курсантском общежитии.

В заключительной беседе с гостями большинство участников проявили высокую заинтересованность в участии в таких же мероприятиях в 2022 году и высказали инициативу о привлечении своих друзей на Дни открытых дверей в следующем году.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице