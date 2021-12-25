25.12.2021 (21:15)

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета Западного военного округа

В зале имени А.В. Суворова штаба Западного военного округа под руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Журавлева состоялось заседание Военного совета округа.

«В 2021-м учебном году мы успешно провели почти 4 тысячи мероприятий боевой подготовки, основным из которых было совместное стратегическое учение «Запад-2021». Особое внимание командиров в текущем году было сосредоточено на активном внедрении в занятия новой учебной инфраструктуры и применении сирийского опыта», - сказал Александр Журавлев.

«Успешно реализованы все поставленные в начале года задачи. Оказана всесторонняя помощь регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для нужд больниц передано более 200 т. кислорода, пролечено на базах военных госпиталей около 8 тысяч человек», - отметил в своем выступлении генерал-полковник Александр Журавлев.

На заседании Военного совета, которое проходило по видеоконференцсвязи, присутствовало около 100 человек. В их числе – Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, военный прокурор ЗВО генерал-лейтенант юстиции Артур Егиев, заместители командующего войсками округа, командующие Балтийским флотом, танковой, общевойсковых армий и Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Перед началом заседания генерал-полковник Александр Журавлев вручил офицерам государственные и ведомственные награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны.

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