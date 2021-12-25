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25.12.2021 (20:30)

В Министерстве обороны России прошли сборы с военнослужащими военной полиции

В Министерстве обороны России завершились сборы с начальниками отделов и отделений органов военной полиции, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Сборы проводились под руководством заместителя начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации полковника Максима Смолякова.

В ходе трех дней офицерам военной полиции были доведены новые требования нормативных правовых актов и руководящих документов Министерства обороны Российской Федерации, регламентирующих деятельность военной полиции разработанных в 2021 году, а также проведены практические и показные занятия.

Особое внимание уделялось практическим действиям военных полицейских при организации комплексной безопасности мероприятий с участием войск, обследовании военнослужащих на предмет потребления наркотических средств, а также организации и проведения тактико-специальных учений с органами военной полиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сборы , Военная полиция
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