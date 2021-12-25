25.12.2021 (19:45)

Командующие объединениями видов и родов войск повысили квалификацию в Академии Генштаба

Командующие объединениями видов, родов войск и их заместители повысили квалификацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Соответствующие удостоверения в торжественной обстановке вручил выпускникам заместитель начальника вуза генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Вы в полном объеме выполнили программу, проявили старание, получили новые знания в сфере подготовки и ведения операций, других форм применения войск и сил», – сказал на ритуале выпуска замначальника вуза.

От имени выпускников благодарность педагогическому составу выразил командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев: «На всем протяжении обучения мы чувствовали заботу и внимание со стороны командования и преподавателей, обучение в прославленной академии несомненно будет способствовать выполнению всех поставленных перед нами задач», – отметил командующий.

Дипломы и удостоверения в Петровском зале академии также получили специалисты в области информационной безопасности и педагогики высшей школы.

Академия Генерального штаба – главный военный вуз страны, в котором созданы все условия для развития и профессионального роста офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации.

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