25.12.2021 (19:30)

Глава Минпромторга России выступил в Академии Генштаба по вопросам промышленной политики и развития ОПК

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выступил перед профессорско-преподавательским составом и слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ по вопросам промышленной политики и развития оборонно-промышленного комплекса.

«Оборонно-промышленный комплекс был и остается самым высокотехнологичным сектором, это щит Родины, главный драйвер интеллектуализации экономики и качественных изменений в ключевых отраслях от машиностроения и электроники до медицины и ТЭКа», — отметил в своем выступлении Денис Мантуров.

Глава Минпромторга добавил, что подобно тому как армия защищает страну от военных угроз, оборонная промышленность нацелена на обеспечение технологической независимости. «Этот вопрос становится особенно острым в условиях санкций и недобросовестных действий со стороны зарубежных партнеров», — подчеркнул Денис Мантуров.

«Промышленная политика выстраивается таким образом, чтобы, с одной стороны, продолжить формирование армии нового поколения, вкладывая дополнительные инвестиции в разработку самых современных образцов вооружения и техники. С другой стороны, государство дает предприятиям возможность широко использовать рыночные механизмы для увеличения доходов и получения прибыли. Это создает синергетический эффект для дальнейшего устойчивого и динамичного развития оборонной отрасли», — резюмировал Денис Мантуров.

Справочно:

Военная академия Генерального штаба ВС РФ — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры, ведутся научные исследования в сфере национальной безопасности. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также 12 регалиями зарубежных стран.

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