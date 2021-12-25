25.12.2021 (19:00)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл Зимний фестиваль на территории музейного комплекса «Дорога памяти»

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл Зимний фестиваль на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с подмосковным парком «Патриот».

«Сегодня, в преддверии Нового года, до празднования которого осталось меньше недели, мы с вами открываем уникальный фестиваль «Зимняя сказка», - сказал во время своего выступления министр. По его словам, в этом году фестиваль стал еще ярче и красочнее. «Круг активностей для всей семьи значительно расширился: помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений», - подчеркнул Сергей Шойгу.

«Через несколько минут вместе с моими юными помощниками мы дадим старт новогодней эстафете и зажжем огни нашей красавицы ели», - сказал он.

Праздничный фестиваль «Зимняя сказка» на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с парком «Патриот» будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей и русской тройке. Площадь катка, работающего на фестивале, составляет 5,5 тыс. кв. метров.

Также в первый же день фестиваля для семей военнослужащих на территории военно-патриотического парка «Патриот» прошел турнир по международному виду спорта Ice Cross DownHill (скоростной спуск на коньках), который открыл собой целый цикл соревнований. Трасса по скоростному спуску в парке «Патриот» является одной из самых длинных в мире.

В рамках зимнего фестиваля, который начал свою работу в начале 2021 года на прихрамовой территории работала крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входило несколько зон для отдыха: тюбинговый спуск, длинной более 50 метров, ледовый каток площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. Новогодняя площадка была торжественно открыта 26 декабря 2020 года. За время работы ее посетили более 500 тысяч человек. Всего за 2021 год территорию музейного комплекса «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации посетили около 2 млн. человек.

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