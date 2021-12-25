25.12.2021 (18:30)

Знаменитый музей на колесах «Поезд Победы» остановился в парке «Патриот»

Единственный в России музей на колесах «Поезд Победы», посвященный Великой Отечественной войне, прибыл в подмосковный парк «Патриот» и доступен для посещения.

«Проект «Поезд Победы» посвящен ветеранам войны, а также и простым людям, которые застали то время. Это современный, интерактивный музей, который может перемещаться по стране. Людям в регионах это просто за счастье иметь возможность погрузиться в атмосферу этого музея», - заявил во время церемонии открытия музей замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, также присутствовавший на церемонии открытия, интерактивный музей напоминает также, что Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, где тысячи рабочих и ученых день за днем совершали трудовой подвиг.

Музей «Поезд Победы» существует с октября 2020 года. За время своего существования он уже побывал в 75 городах на территории России и Белоруссии, а посетить его успели более 230 тыс. человек. В составе экспозиции задействовано 150 полноразмерных фигур, а также использованы реальные предметы тех лет. Кроме того, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Уникальный передвижной музей пробудет в парке «Патриот» до 16 января. Посещение музея возможно по предварительной регистрации на сайте проекта «поездпобеды.рф» и только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Детям и подросткам до 18 лет QR-код не требуется. В организации работы «Поезда Победы» примут участие добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья», которые будут сопровождать посетителей во время посещения музея.

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