25.12.2021 (18:15)

В конференции, посвященной 80-летию Московской битвы, приняли участие более 10 военных вузов из стран СНГ

В онлайн-формате состоялась международная научно-практическая конференция «Битва за Москву: уроки и выводы», посвященная 80-летию Московской битвы.

Конференция организована Национальным университетом обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (г. Нур-Султан).

В ней приняли участие профессорско-преподавательский состав и слушатели ведущих высших военно-учебных заведений Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители Секретариата СМО СНГ, военно-исторических музеев и поисковых отрядов.

Такой широкий и многочисленный состав аудитории подчеркивает немеркнущий интерес в странах содружества к изучению Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

«История Великой Отечественной войны – это наша общая история, объединяющая народы стран содружества», – отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Тема единства многонационального советского народа, как одного из существенных факторов, повлиявших не только на исход Московской битвы, но и сыгравших важную роль в достижении Победы во всей войне, красной нитью прошла сквозь выступления всех участников конференции.

С докладом о сохранении исторической памяти о героях-победителях и противодействии фальсификации героического прошлого народов Советского Союза выступила Алуа Байкадамова, руководитель филиала Военно-исторического музея вооруженных сил Республики Казахстан, внучка генерала Ивана Панфилова, командира знаменитой 316-й стрелковой дивизии. Практические аспекты проводимой в данном направлении работы раскрыл начальник Военно-исторического музея доктор философии полковник Нуртаза Асилов.

Значительное внимание на конференции было уделено вопросам развития военного искусства в этот непростой для советской страны период.

Всестороннему и детальному их рассмотрению послужили содержательные выступления военных историков, среди которых: доктора исторических наук: Евгений Панин и капитан 1 ранга в запасе Нурулла Алиев; кандидаты исторических наук: полковник Андрей Шагов, Валерий Золотарев, Алексей Исаев, Андрей Плеханов и Татьяна Киселева; кандидат политических наук Андрей Колганов и кандидат технических наук Майдан Кусаинов, а также полковник Рыспек Солтоев, подполковник Фаридун Эмомализода и майор запаса Степа Аракелян.

Подводя итоги конференции, временно исполняющий обязанности начальника Национального университета обороны кандидат технических наук, профессор, полковник Амангельды Тогусов отметил важность проведения подобных международных мероприятий, а также возрастающую динамику взаимодействия высших военно-учебных заведений в формате Содружества Независимых Государств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице