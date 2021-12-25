25.12.2021 (17:00)
В Подмосковье прошло заседание Военного совета гвардейской танковой армии ЗВО
В Подмосковье в Таманской мотострелковой дивизии командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель провел заседание Военного совета гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.
В заседании приняли участие заместители командующего танковой армии, командиры соединений и отдельных воинских частей, дислоцированных на территории 5 субъектов Российской Федерации. Командующий подвел итоги деятельности должностных лиц по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, профилактике распространения вирусных инфекций, а также поставил задачи на следующий год.
Особое внимание членами Военного совета было уделено ходу комплектования соединений и воинских частей армии профессиональными военнослужащими по контракту и перевооружению соединений и частей округа на современные образцы вооружения и военной техники.
Всего в заседании Военного совета приняло участие более 50 офицеров гвардейской танковой армии ЗВО.