25.12.2021 (16:45)

Дом офицеров в Самаре провел новогодние спектакли для детей военнослужащих

Дом офицеров Самарского гарнизона провел новогодние спектакли для военнослужащих, юнармейцев и членов военно-патриотических организаций и детей-сирот региона.

Спектакли были показаны в большом киноконцертном зале на 1200 мест. В связи с эпидемиологическими ограничениями на два представления были приглашены по 400 человек. Детские новогодние спектакли были поставлены Бугурусланским драматическим театром им. Н.Гоголя. Детям были показаны постановки «Морозко» и «Спасти камер-юнкера Пушкина».

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