25.12.2021 (16:30)

Российские военнослужащие в Киргизии почтили память воинов-интернационалистов

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 42-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Мероприятие прошло у мемориала воинам-интернационалистам в парке имени Ата-Тюрка в городе Бишкек.

Военнослужащие базы и юнармейцы возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. Помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин прочитал молитву об успокоение душ военнослужащих, погибших при исполнении интернационального долга.

Церемония завершилась троекратным оружейным залпом, произведенным военнослужащими роты Почетного караула Вооруженных сил Киргизской Республики.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

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