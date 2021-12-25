25.12.2021 (16:15)

В Энгельсском соединении дальней авиации завершился прием молодого пополнения

В Энгельсском соединении дальней авиации с базированием в Калужской, Мурманской и Саратовской областях завершился приём молодого пополнения.

На сегодняшний день прибыло 100% от запланированного количества военнослужащих молодого пополнения осеннего призыва 2021 года.

Молодые люди прибывали к местам службы в составе призывных команд автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. В пути команды новобранцев сопровождали представители воинских частей и врачи, организующие медицинское обеспечение на всём пути следования.

Перед отправкой в воинские части призывники были обеспечены вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами, а также индивидуальным рационном питания.

Все прибывшие для прохождения военной службы молодые люди прошли начальную военную подготовку и приняли Военную присягу.

Мероприятия проходили в торжественной обстановке с выносом Государственного флага и исполнением Государственного гимна.

Всего в осеннем призыве поступило на военную службу в соединение свыше 400 человек.

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