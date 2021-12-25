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25.12.2021 (16:00)

Молодые офицеры дальней авиации отработали нормативы по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации, молодые летчики и штурманы самолетов Ту-160, и Ту-95мс совместно со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения отработали аварийное покидание воздушного судна с выполнением прыжков с парашютом.

На начальном этапе с военнослужащими были проведены лекционные занятия, на которых были изучены парашютные системы, возможные нештатные ситуации и основы оказания помощи при получении травм и ранений. 

После чего, участники мероприятия приступили к практической части занятий и выполнили десантирование с различных высот, от 800 метров до 4000 метров.  

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отработали прыжки с задержкой раскрытия парашюта, грузовым контейнером, на площадку ограниченных размеров, а также нормативы по эвакуации личного состава с авиационной техники терпящей бедствие.

Всего в тренировке приняли участие свыше 50 военнослужащих летного состава, выполнено порядка 100 прыжков. Десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8, с использованием системы «Арбалет» и парашютами Д1-5У. 

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава, для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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