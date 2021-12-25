25.12.2021 (16:00)
Молодые офицеры дальней авиации отработали нормативы по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом
В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации, молодые летчики и штурманы самолетов Ту-160, и Ту-95мс совместно со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения отработали аварийное покидание воздушного судна с выполнением прыжков с парашютом.
На начальном этапе с военнослужащими были проведены лекционные занятия, на которых были изучены парашютные системы, возможные нештатные ситуации и основы оказания помощи при получении травм и ранений.
После чего, участники мероприятия приступили к практической части занятий и выполнили десантирование с различных высот, от 800 метров до 4000 метров.
Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отработали прыжки с задержкой раскрытия парашюта, грузовым контейнером, на площадку ограниченных размеров, а также нормативы по эвакуации личного состава с авиационной техники терпящей бедствие.
Всего в тренировке приняли участие свыше 50 военнослужащих летного состава, выполнено порядка 100 прыжков. Десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8, с использованием системы «Арбалет» и парашютами Д1-5У.
Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава, для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.