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25.12.2021 (15:45)

В соединении связи ЦВО прошел новогодний утренник для юнармейцев и детей военнослужащих

На территории соединения связи Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, состоялся новогодний утренник для юнармейцев и детей военнослужащих.

Детей в воинской части встречали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Ребята соревновались в исполнении новогодних песен и стихотворений, водили хороводы вокруг елки и активно участвовали в различных конкурсах.

По окончании мероприятия, сказочные персонажи, роль которых исполнили военнослужащие соединения, поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали им успехов в реализации намеченных планов и вручили сладкие подарки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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