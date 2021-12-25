25.12.2021 (15:45)

В соединении связи ЦВО прошел новогодний утренник для юнармейцев и детей военнослужащих

На территории соединения связи Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, состоялся новогодний утренник для юнармейцев и детей военнослужащих.

Детей в воинской части встречали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Ребята соревновались в исполнении новогодних песен и стихотворений, водили хороводы вокруг елки и активно участвовали в различных конкурсах.

По окончании мероприятия, сказочные персонажи, роль которых исполнили военнослужащие соединения, поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали им успехов в реализации намеченных планов и вручили сладкие подарки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице