25.12.2021 (15:15)

Авиационная поисково-спасательная группа ЦВО вернулась в Россию после запуска и посадки «Союз МС-20»

Авиационная поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) вернулась в пункты постоянной дислокации после обеспечения запуска и посадки космического корабля «Союз МС-20» в Казахстане.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, самолетов Ан-12 и Ан-26, поисково-эвакуационные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», а также военные медики и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЦВО вернулись в пункты постоянной дислокации в Свердловской и Челябинской областях. В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-20» было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» состоялась 20 декабря в 06:13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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