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25.12.2021 (15:00)

Военнослужащие Преображенского полка ЗВО приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе

Свыше 200 новобранцев отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа приняли Военную присягу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.

Церемонии предшествовала визуальная графическая инсталляция под куполом зала, рассказывающая о мужестве и подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны. Ритуал приведения к Военной присяге начался с выносом Боевого знамени полка и Государственного флага Российской Федерации. Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству.

По окончании ритуала новобранцы исполнили Гимн Российской Федерации. Затем военнослужащие Почетного караула выступили перед собравшимися гостями. В завершении торжественного мероприятия командир полка полковник Сергей Бессонов ответил на вопросы родственников военнослужащих и рассказал им об условиях службы в полку.

Отдельный комендантский Преображенский полк выполняет задачи по обеспечению торжественных мероприятий с участием Президента России, Министра обороны Российской Федерации, проводит ритуалы встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время официальных визитов в Россию.

Также военнослужащие батальона Почетного караула проводят ритуалы возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Выносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы на параде, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Культура , Музеи , Присяга
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