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25.12.2021 (14:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису в рамках годовой спартакиады среди подразделений соединения.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представлявших различные подразделения ОГРВ ПРРМ.  Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда роты мобильных средств связи.

По завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спорт , Приднестровье
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