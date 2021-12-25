25.12.2021 (14:15)

В Воронежской области с командирами частей общевойсковой армии ЗВО состоялось показное учение

В Воронежской области с командирами воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) состоялось показное учение, в ходе которого офицеры освоили новые формы и способы ведения современного боя, приемы противодействия диверсионным силам и организации психологической работы с личным составом.

По замыслу мероприятия на полигоне Погоново межвидовая тактическая группировка войск отработала совместные действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотной авиацией, вертолетами армейской авиации и войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

На учении в системе борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БЛА) было продемонстрировано применение новых образцов вооружения и военной техники, средств РЭБ и РХБ защиты.

Всего к мероприятию боевой подготовки было привлечено свыше тысячи военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО. В нем было задействовано свыше 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные минометы «Нона-СВК», буксируемые гаубицы Мста-Б, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и вертолеты Ми-24П.

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