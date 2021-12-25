25.12.2021 (14:30)

В преддверии Нового года летчики ЦВО проведут экскурсию для детей с ограниченными возможностями

Военные летчики дислоцированного в Екатеринбурге транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) проведут для воспитанников детского дома-интерната предновогоднюю экскурсию на военном аэродроме.

Дети не только посмотрят современные транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», но и смогут посидеть в кабине пилотов. Кроме того, военные летчики покажут транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, которые ежегодно встречают экипажи в космических кораблях. Также для детей будет организован сладкий стол.

Главным сюрпризом для детей станет неожиданный прилет Деда Мороза на военном вертолете, который подарит новогодние подарки от Центрального военного округа.

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