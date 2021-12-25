25.12.2021 (13:45)

Транспортный самолет Ан-12 ЦВО доставил спускаемый аппарат «Союза МС-20» из Казахстана в Москву

Экипаж самолета Ан-12 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) доставил спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» из казахстанского города Жезказган в Москву.

Транспортный самолет Ан-12 ЦВО доставил спускаемый аппарат «Союза МС-20» из казахстанского города Жезказган в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на военном аэродроме в Челябинской области. В столице России капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» и Роскосмоса.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-20» было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» состоялась 20 декабря в 06:13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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