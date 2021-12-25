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25.12.2021 (13:15)

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Балтийского флота отработали перехват беспилотников условного противника

Подразделения противовоздушной обороны Балтийского флота отработали задачи по перехвату низколетящих и малоскоростных целей условного противника в ходе проведения плановой тренировки.

Для прикрытия объектов системы противовоздушной обороны флота, заступившие на боевое дежурство расчеты радиолокационных станций и ЗРПК «Панцирь-С», обнаружили и условно уничтожили группу воздушных целей, выполнявших полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечавших на запросы диспетчерских служб.

Роль воздушного противника выполняли экипажи вертолетов морской авиации и беспилотные летательные аппараты.

После перехвата целей и их условного уничтожения, расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отработали совершение марша для смены позиции и маскировку новых позиционных районов. Во время марша были выполнены тренировки по боевому охранению колонны техники и отражению нападения разведывательно-диверсионных групп условного противника. В тренировке было задействовано порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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