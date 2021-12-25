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25.12.2021 (13:00)

Новобранцы научно-производственной роты Балтийского флота приступили к курсу общевойсковой подготовки

С молодыми военнослужащими научно-производственной роты Балтийского флота (БФ), призванными осенью-зимой 2021 года, начались занятия по общевойсковой подготовке.

20 новобранцев нового подразделения флота пройдут обучение по огневой, тактической, медицинской, инженерной и топогеодезической подготовкам, изучат требования общевоинских уставов, а также технические характеристики и правила эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. По окончании курса молодые военнослужащие примут присягу и приступят к исполнению своих обязанностей на судостроительном предприятии.

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственной роте были отобраны 20 молодых людей из Калининградской области. Все они имеют высшее или среднее профильное образование и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» – кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Во время службы они займутся повышением собственного профессионального и образовательного уровня.

Военнослужащие размещены на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей БФ.

Военнослужащие большую часть службы будут работать п своим специальности на судостроительном предприятии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Научные роты
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