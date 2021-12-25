25.12.2021 (12:45)

В войсках ЗВО проведена проверка готовности подразделений военной полиции к антитеррористическим действиям

В войсках Западного военного округа (ЗВО) проведена проверка готовности подразделений военной полиции к антитеррористическим действиям. Мероприятие состоялось по единому плану для всех военных гарнизонов округа. Всего в нем было задействовано более 1,1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники.

В ходе проведенных в гарнизонах тренировок военные полицейские не допустили проникновения на закрытые территории условных нарушителей и провели их задержание, отработав при этом оцепление района и действия при установленном уровне террористической опасности.

В роли условного противника выступили военнослужащие разведывательных подразделений, действующие по заранее неизвестному плану. В ходе учебных боев было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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