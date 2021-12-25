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25.12.2021 (12:30)

В ЦВО завершено строительство более 300 зданий и сооружений

Более 300 зданий и сооружений завершены строительством на территории Центрального военного округа в рамках развития инфраструктуры военных городков.

В уходящем году 10 жилых домов емкостью 420 квартир введены в эксплуатацию в Республике Тыва. Это позволило полностью обеспечить служебным жильем военнослужащих Кызылского гарнизона. В кратчайшие сроки построен и передан администрации Тувы комплекс из 25 зданий многофункционального медицинского центра.

Военные строители завершили очередные этапы строительства в военных учебных заведениях, расположенных на территории ЦВО в республиках Татарстан, Тыва, Пермском крае, Оренбургской, Омской и Пензенской областях.

Существенно улучшены условия проживания военнослужащих воинских частей округа, дислоцированных в Таджикистане, Хакасии, Оренбургской области. В военных городках введены в эксплуатацию 4 казармы, столовая, 2 спортивно-тренировочных комплекса «Старт». Обустроены парковые зоны (технические территории) соединений и частей в Туве, Хакасии, Свердловской и Оренбургской областях. Это позволило создать нормативные условия для обслуживания и хранения вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военное строительство
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