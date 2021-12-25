25.12.2021 (12:15)
Новогодняя акция «Подари праздник детям» прошла в военном комиссариате Республики Тыва
В преддверии новогодних и рождественских праздников военный комиссариат Республики Тыва провел акцию «Подари праздник детям» для детей с ограниченными возможностями.
Сотрудники военного комиссариата Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского кожуунов и артисты Чаданского драматического театра посетили ГБОУ Республики Тыва «Хондергейская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», где обучаются и проживают около 70 детей из западных районов республики.
Дед Мороз и Снегурочка и другие сказочные персонажи подарили детям настоящее новогоднее представление с песнями и танцами. Дети водили хороводы, рассказывали стихи и пели песни для Деда Мороза и Снегурочки. По окончании мероприятия каждый ребенок смог сфотографироваться с понравившимся сказочным персонажем.
«К нам не так часто приезжают настоящие артисты. Спасибо военным и артистам, которые нашли время, чтобы приехать к нам в село Хондергей и показали театрализованное представление, подарили новогодние подарки: мандарины, апельсины, большой мешок со сладостями. Это для детей двойной большой подарок и незабываемые впечатления», - поделилась директор интерната Анна Ондар.