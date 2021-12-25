25.12.2021 (12:00)
Отряд кораблей Черноморского флота прошёл пролив Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря
Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) в составе корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря.
Отряд кораблей выполняет плановый межфлотский переход из Балтийского в Чёрное море.
Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» был принят в состав Черноморского флота в августе 2021 года и стал третьим кораблём проекта 12700 выполняющим задачи на ЧФ.
На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Андреевский флаг также был поднят в августе 2021 года, и судно было принято в состав Черноморского флота.
Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначением.
После возвращения в главную базу Черноморского флота – Севастополь, экипажи кораблей проведут их послепоходовое техническое обслуживание и приступят к выполнению задач в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота в 2022 учебном году.