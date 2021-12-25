25.12.2021 (11:15)

В Крыму на военных полигонах Черноморского флота развернуты дополнительные пункты обогрева военнослужащих

Ввиду непогоды на полигонах боевой подготовки морской пехоты и аэродромах морской авиации Черноморского флота (ЧФ), а также на полигонах армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), расположенных на территории Крымского полуострова, установлены дополнительные пункты обогрева военнослужащих. В настоящее время в регионе наблюдается обильный снегопад, минусовая температура и сильный ветер.

Всего для недопущения переохлаждения и заболевания личного состава развернуто более 50 пунктов обогрева. Здесь военнослужащие могут согреться, попить горячего чая и просушить верхнюю одежду. Также специалистами продовольственной службы ЧФ выделено дополнительное питание, включающее в себя фруктовый сок, хлеб, лук и сало. Все специальные пункты обогрева обеспечены необходимыми запасами топлива.

Кроме того, на базе основных полигонов флота в Крыму для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Лагерь состоит из каркасных палаток и предусмотрен для размещения 500 военнослужащих, он оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, обеспечивающими бесперебойное электроснабжение. Комфортную температуру в палатках круглосуточно поддерживают мощные обогреватели.

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