24.12.2021 (12:30)

В гвардейском соединении управления ВДВ в Подмосковье прошли занятия по огневой подготовке

В гвардейском соединении управления Воздушно-деантных войск в Подмосковье прошли занятия по огневой подготовке к которым был привлечен весь личный состав соединения с целью отработки навыков в стрельбе из стрелкового оружия по неподвижным целям с места.

Особое внимание в рамках контрольных занятий было уделено практической направленности процесса обучения, совершенствованию методики обучения, формированию у военнослужащих уверенности в обращении с оружием и соблюдению требований безопасности.

Гвардейцы-десантники отработали изготовку к стрельбе из различных положений при действиях в пешем порядке, снаряжение магазина патронами, а так же неполную сборку-разборку автомата АК-12. Отработали метание оборонительной учебно-имитационной ручной гранаты с места по неподвижным целям из различный положений.

После отработки всех основных нормативов, личный состав подразделения на практике отработал всё свое умение и мастерство в практических навыках стрельбы из различных положений в многоцелевом классе.

В конце проведения занятий был подведен итог и выставлены общие оценки по огневой подготовке каждому военнослужащему.

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