25.12.2021 (11:30)

Вспомогательные суда Северного флота прибывают в пункты базирования после восстановления технической готовности

Спасательный буксир СБ-406 и многофункциональный ледокол «Илья Муромец» Северного флота завершают переход из Балтийского в Баренцево море после восстановления технической готовности на судоремонтных предприятиях Объединённой судостроительной корпорации в городе Санкт-Петербурге. Их прибытие в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове ожидается в ближайшие дни.

Последний этап межфлотского перехода судов в Норвежском и Баренцевом морях был осложнён штормовой погодой. Со штормом в открытом море экипажи буксира СБ-406 и ледокола «Илья Муромец» успешно справились.

После прибытия в базы и сдачи специальных курсовых задач суда будут в полной мере задействованы в обеспечении мероприятий боевой подготовки, повседневной, а также экспедиционной деятельности Северного флота в 2022 году.

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