Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.12.2021 (11:30)

Вспомогательные суда Северного флота прибывают в пункты базирования после восстановления технической готовности

Спасательный буксир СБ-406 и многофункциональный ледокол «Илья Муромец» Северного флота завершают переход из Балтийского в Баренцево море после восстановления технической готовности на судоремонтных предприятиях Объединённой судостроительной корпорации в городе Санкт-Петербурге. Их прибытие в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове ожидается в ближайшие дни.

Последний этап межфлотского перехода судов в Норвежском и Баренцевом морях был осложнён штормовой погодой. Со штормом в открытом море экипажи буксира СБ-406 и ледокола «Илья Муромец» успешно справились.

После прибытия в базы и сдачи специальных курсовых задач суда будут в полной мере задействованы в обеспечении мероприятий боевой подготовки, повседневной, а также экспедиционной деятельности Северного флота в 2022 году.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Сегодня в главной базе гидрографов Северного флота состоялась церемония торжественного подъёма флага на новом гидрографическом катере
Десантный отряд Северного флота отработал отражение воздушной атаки условного противника в Баренцевом море
В арктической отдельной мотострелковой бригаде Северного флота для вновь прибывших военнослужащих поведена экскурсия в комнате воинской славы
Северный флот действует по штормовой готовности

Метки:
Северный флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false