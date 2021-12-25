25.12.2021 (11:00)

Экипажи МРК «Махачкала», «Астрахань» и «Волгодонск» КФл ревакцинировались от COVID-19

Экипажи малых артиллерийских кораблей (МРК) «Махачкала», «Астрахань» и «Волгодонск» корабельного соединения Каспийской флотилии (КФл) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Прививки выполняют бригады медицинских специалистов поликлиники 412-го военного госпиталя в Каспийске.

Ревакцинация проводится в добровольном порядке на основании письменного согласия. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека. После введения препарата в течение получаса вакцинируемые находятся под контролем врачей. По окончании ревакцинации выдаётся сертификат установленного образца.

В войсках свести к минимуму число тяжелых случаев течения болезни позволила вакцинация личного состава подразделений Южного военного округа – от новой коронавирусной инфекции ревакцинировались более 130 тыс. военнослужащих. Всего на территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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