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25.12.2021 (10:30)

Снайперы 49-й армии ЮВО выполнили «холодный выстрел» в ходе подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж»

Снайперы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Абхазии приступили к подготовке к конкурсу «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2022 года.

На полигонах Нагвалоу, Николо-Александровский и Кобу-Баши военнослужащие выполнили различные огневые задачи, например, сложное упражнение «холодный выстрел» – снайперскую стрельбу на дистанции 100 м из неподготовленной винтовки Драгунова в мишень размером с теннисный шарик, а также стрельбу на дистанции 500 м по грудной мишени на максимальное количество попаданий.

На занятиях по огневой подготовке снайперы выполнили более 30 упражнений контрольных стрельб, в том числе в темное время суток с применением ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 100 до 800 м.

Особое внимание уделялось знаниям тактики действий в составе снайперских пар и групп, маскировке позиций для стрельбы с помощью подручных средств.

Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Снайперы
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